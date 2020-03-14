Ronaldinho hapishane turnuvasında şov yaptı! Attığı goller...
Brezilyalı yıldız Ronaldinho, kaldığı hapishanede yapılan futbol turnuvasına katıldı. Bir zamanlar yeşil sahalarda kendisine hayran bırakan efsane isim turnuvada şov yaptı.
Yeşil sahaların kadife ayağı Ronaldinho, şimdilerde hapishanede top koşturuyor. İki Ballon d'Or sahibi olan Brezilyalı yıldız, sahte pasaportla Paraguay'a gitmiş ve durumunun tespit edilmesinin ardından tutuklanmıştı. Ronaldinho kaldığı hapishanin futbol turnuvasına katıldı ve şampiyon oldu. Brezilyalı yıldız takımının 11-2 kazandığı maçta 5 gol ve 6 asistlik performansla turnuvaya damga vurdu.
6 AYDA BİR DÜZENLENECEK, 10 TAKIM OLACAK
Turnuvanın Ronaldinho gelmeden önce planlandığı ve her sene altı ayda bir düzenleneceği açıklandı. Pazartesi günü başlayan turnuvada 194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 11:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ronaldinho hapishane turnuvasında şov yaptı! Attığı goller... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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