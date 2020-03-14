Ronaldinho hapishane turnuvasında şov yaptı! Attığı goller...

Yeşil sahaların kadife ayağı Ronaldinho, şimdilerde hapishanede top koşturuyor. İki Ballon d'Or sahibi olan Brezilyalı yıldız, sahte pasaportla Paraguay'a gitmiş ve durumunun tespit edilmesinin ardından tutuklanmıştı. Ronaldinho kaldığı hapishanin futbol turnuvasına katıldı ve şampiyon oldu. Brezilyalı yıldız takımının 11-2 kazandığı maçta 5 gol ve 6 asistlik performansla turnuvaya damga vurdu.

6 AYDA BİR DÜZENLENECEK, 10 TAKIM OLACAK

Turnuvanın Ronaldinho gelmeden önce planlandığı ve her sene altı ayda bir düzenleneceği açıklandı. Pazartesi günü başlayan turnuvada 194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek.







