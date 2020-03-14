Ronaldinho hapishane turnuvasında şov yaptı! Attığı goller... - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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hapishane turnuvasında şov yaptı! Attığı goller...

Ronaldinho hapishane turnuvasında şov yaptı! Attığı goller...

yıldız , kaldığı hapishanede yapılan turnuvasına katıldı. Bir zamanlar yeşil sahalarda kendisine hayran bırakan efsane isim turnuvada şov yaptı.

Yeşil sahaların kadife ayağı , şimdilerde hapishanede top koşturuyor. İki Ballon d'Or sahibi olan yıldız, sahte pasaportla Paraguay'a gitmiş ve durumunun tespit edilmesinin ardından tutuklanmıştı. Ronaldinho kaldığı hapishanin turnuvasına katıldı ve şampiyon oldu. Brezilyalı yıldız takımının 11-2 kazandığı maçta 5 gol ve 6 asistlik performansla turnuvaya damga vurdu.

6 AYDA BİR DÜZENLENECEK, 10 TAKIM OLACAK
Turnuvanın Ronaldinho gelmeden önce planlandığı ve her sene altı ayda bir düzenleneceği açıklandı. Pazartesi günü başlayan turnuvada 194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek.



  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 11:00
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