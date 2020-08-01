Arsenal 2-1 Chelsea | MAÇ SONUCU - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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2-1 | MAÇ SONUCU

Arsenal 2-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

derbisine sahne olan () finalinde ile , 'nda karşı karşıya geldi. , yenik duruma düştüğü karşılaşmayı Aubameyang'ın golleriyle 2-1 kazanarak kupayı 14. kez müzesine götürdü.

'de bu sezon umduğunu bulamayan ve ligi 8. sırada kapatan , ezeli rakibi ile Federasyon Kupası () finalinde karşı karşıya geldi. 'nda oynanan derbisini 2-1 kazanan kupayı 14. kez müzesine götürdü.

AUBAMEYANG DAMGA VURDU!
Maça hızlı başlayan Chelsea 5. dakikada Pulisic'in golüyle öne geçerken, Arsenal bu gole 28'de Aubameyang'ın penaltı golüyle yanıt verdi. 67'de bir kez daha sahne alan Aubameyang, attığı şık golle takımını zafere taşıdı.

CHELSEA 10 KİŞİ TAMAMLADI
Skorda 2-1 geriye düşen Chelsea'de Mateo Kovacic, 73. dakikada kırmızı kart gördü. Çift sarı karttan kızaran Hırvat yıldız takımını 10 kişi bıraktı.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 21:50
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