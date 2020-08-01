Arsenal 2-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

Premier Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan ve ligi 8. sırada kapatan Arsenal, ezeli rakibi Chelsea ile Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan Londra derbisini 2-1 kazanan Arsenal kupayı 14. kez müzesine götürdü.

AUBAMEYANG DAMGA VURDU!

Maça hızlı başlayan Chelsea 5. dakikada Pulisic'in golüyle öne geçerken, Arsenal bu gole 28'de Aubameyang'ın penaltı golüyle yanıt verdi. 67'de bir kez daha sahne alan Aubameyang, attığı şık golle takımını zafere taşıdı.

CHELSEA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Skorda 2-1 geriye düşen Chelsea'de Mateo Kovacic, 73. dakikada kırmızı kart gördü. Çift sarı karttan kızaran Hırvat yıldız takımını 10 kişi bıraktı.