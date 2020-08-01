Londra derbisine sahne olan İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal ile Chelsea, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arsenal, yenik duruma düştüğü karşılaşmayı Aubameyang'ın golleriyle 2-1 kazanarak kupayı 14. kez müzesine götürdü.
Premier Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan ve ligi 8. sırada kapatan Arsenal, ezeli rakibi Chelsea ile Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan Londra derbisini 2-1 kazanan Arsenal kupayı 14. kez müzesine götürdü.
AUBAMEYANG DAMGA VURDU!
Maça hızlı başlayan Chelsea 5. dakikada Pulisic'in golüyle öne geçerken, Arsenal bu gole 28'de Aubameyang'ın penaltı golüyle yanıt verdi. 67'de bir kez daha sahne alan Aubameyang, attığı şık golle takımını zafere taşıdı.
CHELSEA 10 KİŞİ TAMAMLADI
Skorda 2-1 geriye düşen Chelsea'de Mateo Kovacic, 73. dakikada kırmızı kart gördü. Çift sarı karttan kızaran Hırvat yıldız takımını 10 kişi bıraktı.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 21:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal 2-1 Chelsea | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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