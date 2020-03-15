Wayne Rooney bombaladı! ''Bize deney faresi gibi davranılmamalı''

İngiltere Championship League takımlarından Derby County'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Wayne Rooney, dünyayı kırmızı alarma geçiren koronavirüs hakkında yorumlarda bulundu.

İngiltere'de futbol sonunda doğru kararı verdi ve sezon durduruldu. Futbol hepimizin sevdiği, izlediği, oynadığı bir oyun ancak dünya krize girdiğinde, koronavirüs gibi bir şey olduğunda, kararlar vermek zorundasın. Bazı insanlar mutlu olmaz ancak bu durumda futbol 2. planda olmalıdır. Bu bir spor, sadece spor. Eğer insanların hayatı riskteyse, kimin ligi kazanacağı, kimin Avrupa'ya gideceği, kimin düşeceği ya da kimin üst lige çıkacağı önemsizdir.

Neden Cuma gününe kadar bekledik. Doğru şeyi yapmak için Mikel Arteta'nın hasta olmasını neden bekledik. Oyuncular, teknik heyetler ve aileleri haftalardır endişeleniyor. Hükümette, federasyonda ve lig yönetiminde bu konuda liderlik eksikliği olduğunu gördük. Umarım bundan ders almışızdır çünkü bir sonraki büyük karar da şu olacak: Ne zaman başlayacağız?

"AİLEMDEN BİRİSİ KAPARSA..."

Bence bu sadece tüm oyuncular, taraftarlar ve diğer herkes, tamamen güvenli duruma geçince olmalı. Güvenli olmadığında oynadığım için ailemden biri bile virüs kaparsa, nasıl hissedeceğimi biliyorum. Bir daha oynamak istemem. Bu yöneticileri bir daha affetmem. Ben binlerce oyuncudan biriyim, hepsi aynı hissediyor.

Derby'de biz idmanda oturuyor ve Başbakan Boris Johnson'un konuşmasını bekliyorduk. İnsanlar endişeliydi. Sabah saatlerinde Leicester City oyuncularının koronavirüs semptomları gösterdiğini duyruk. Millwall ile oynayacaktık ve bir hafta önce başkanı pozitif çıkan Nottingham Forest ile karşılaşmıştık. Bizim endişemiz sadece kendimiz değiliz.

Biz belki bu virüsü atlatma konusunda güçlü olabiliriz ancak aileler, arkadaşlarımız ve bizimle temasa geçen herkes için endişeliyiz. Biz iki kez düşünüyoruz her şeyi ve maçtaki arkadaşlarımızdan da bildiğimiz gibi, biz yalnız değiliz. Futbol dünyasında kimse oynamak istemiyor, bunu biliyorum.

4 küçük çocuğum var. Başbakan konuşurken, okulların ne olacağını merak ettim ve okulların iyi durumda olduğunu, devam edileceğini söyledi. Futbol için de, 'Sonra bir karar vereceğiz' dedi. Böyle olunca, biz işi federasyon ve Premier Lig'e bıraktı sandık ama onlar da bir karar almadı. Çok şaşırmadım.



3 Leicester oyuncusunun semptomları taşıdığı belirtilmişken, maçların devam edeceği söyleniyordu. Sonra Perşembe akşamı Arteta'nın virüsü kaptığı açıklandı ve ertesi sabah acil toplantı yapılacağı açıklandı. Ne fark vardı? Arteta daha büyük bir isim mi?

Futbolda işlerin ilerleyişi anlamında tipik bir yaklaşım bu. Leicester, bir kaos yaratmak için yeterli değil. İyi, devam edelim deniyor ama büyük takımlardan biri, Arsenal'de enfekte olan biri çıkınca, bir karar alıyoruz. Herkesin gelecek için hazırlanmasına izin vermek yerine, futbolu devam ettirmeye çalışıyoruz.

Neden biz de durmalıyız? 'Bu futbol, bir şey olmaz' diyorlar. İnsanlar futbolcuları her şeye bağışıklığı olan süper kahramanlar sanıyor. Arteta ve Callum Hudson-Odoi'nin durumu herkese ders olmalı.

Bize ellerinizi yıkayın, el sıkışmayın deniyor ancak kondisyonerlerin, masörlerin ellerinin tüm oyuncuların vücudunda olduğunu düşünmüyorlar. Oynadığımızda vücudumuzu da maksimuma kadar zorluyoruz, bağışıklık sistemine baskı yapıyoruz. Sahadan çıktığında susamış, yorgun oluyorsun. Biz muhtemelen ortalama bir insandan daha çok soğuk algınlığı geçiriyoruz. Maça çıktığında en az temas, el sıkışma durumunda gerçekleşecektir.

Devam etme kararı alındığında, seyircisiz oynamanın da bir seçenek olmayacağını düşündüm. Daha küçük kulüpler, stadını açtığı, görevlileri çalıştırdığı ve hiç bilet ücreti alamadığı için para kaybedeceklerdi. MANU'nun LASK ile oynadığı maçı izledim. LASK'ın tarihinin en büyük maçlarından biriydi ve taraftarsız oynamak zorunda kaldılar, bu aptallık. İnsanlar futbolu hikayeler için seviyor, peri masalları için seviyor. Kapalı kapılar artında oynarsanız, idman sahasında da oynayabilirsiniz.

En azından şu anda 3 hafta futbol oynanmayacak. Eğer koronavirüs tahminler kadar kötü ilerlerse, bir yerde sezonu tamamen iptal etmeyi düşünmeliyiz. Eğer sezon Haziran ayında bitecekse, Haziran ayına kadar oynarız, EURO iptal edilir. Eğer olması gereken buysa yaparız. Eylül ayına kadar da oynarız gerekirse, olması gerekn buysa. Eğer herkes için güvenli bir ortam oluşacaksa, bunu yaparız. Biz oyunculara deney faresi gibi davranılmamalı. Şu anda insanların hayatı tehlikede.