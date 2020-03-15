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15 Mart 2020, Pazar
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kulübünü koronavirüs sardı

Valencia kulübünü koronavirüs sardı

() kulüplerinden 'da, teknik kadro ve futbolcular arasında 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübü, hesabından yaptığı açıklamada, Arjantinli futbolcusu 'ın yanı sıra teknik kadro ve futbolcular arasında 4 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

İspanyol kulüp, koronavirüs teşhisi konulan herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu, evlerinde karantinaya alındıklarını belirtti. Garay bu sabah sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını kamuoyuna açıklamıştı. Arjantinli futbolcu, 'da koronavirüs teşhisi konulan ilk futbolcu olmuştu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Valencia'da koronavirüse yakalanan futbolcuların kimlikleri belli oldu. Ezequiel Garay'ın yanı sıra Eliaquim Mangala ve Jose Gaya'da da COVID-19'a rastlandı. Virüsün tespit edildiği bir diğer ismin ise kulüpteki sağlık personeli olduğu ifade ediliyor.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 17:04
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