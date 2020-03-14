Roberto Mancini'den virüs uyarısı: Evinizde kalın - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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'den virüs uyarısı: Evinizde kalın

Roberto Mancini'den virüs uyarısı: Evinizde kalın

Daha önce 'ı da çalıştıran Takım Teknik Direktörü , çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Bir dönem 'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya 'nın teknik direktörlüğünü yapan , ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

  1. 14.03.2020
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