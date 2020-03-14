Roberto Mancini'den virüs uyarısı: Evinizde kalın

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.