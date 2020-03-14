Roberto Mancini'den virüs uyarısı: Evinizde kalın
Daha önce Galatasaray'ı da çalıştıran İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.
- 14.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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