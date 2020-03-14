Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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'da 3 kişide korona virüs çıktı

Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı

talya Seria A ekiplerinden ; futbolculardan ve ile kulübün fizyoterapisti 'nin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. temsilcisinde daha önce 'in de korona virüse yakalandığı duyurulmuştu.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'da futbolda da vaka sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Son olarak Serie A ekiplerinden , takımda korona virüse yakalanan isimleri açıkladı. hesabından açıklama yapan İtalyan temsilcisi futbolculardan ve ile kulübün fizyoterapisti 'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 3 kişinin de evlerinde kontrol altına alındığı bildirildi. Fiorentina daha öncede futbolculardan 'in korona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dusan Vlahovic, "Her şeyin yolunda olduğunu, kendimi iyi hissettiğimi ve endişelenmenize gerek olmadığını söylemek istiyorum. Virüsün beni durduracak bir şey olmadığına eminim. Ona da bir gol atacağım" dedi.

  1. 14.03.2020
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