Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Almanya Kupası'nda final maçında lig şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bayern Münih, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Almanya Kupası'nın sahibi oldu.
Almanya Kupası final maçında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Final mücadelesini Bavyera ekibi 4-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşılaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan Bavyera ekibi 16. dakikada Alaba, 24'te Gnabry, 59 ve 89'da Lewandowski attı.
Bayer Leverkusen'de ise golleri 63. dakikada Bender ve 90+4'te Havertz penaltıdan attı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 23:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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