Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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2-4 | MAÇ SONUCU

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

'nda final maçında lig şampiyonu , deplasmanda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Almanya Kupası'nın sahibi oldu.

final maçında ile karşı karşıya geldi. Final mücadelesini Bavyera ekibi 4-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Bavyera ekibi 16. dakikada Alaba, 24'te Gnabry, 59 ve 89'da Lewandowski attı.

Bayer Leverkusen'de ise golleri 63. dakikada Bender ve 90+4'te Havertz penaltıdan attı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 23:05
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