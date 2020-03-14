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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Avrupa’dan Futbol Eski Trabzonsporlu oyuncuda koronavirüs!

'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden 'in bir futbolcusu ve bir görevlisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcuda ve eğitim merkezindeki bir kişide koronavirüs teşhisi konulduğu ve bu kişilerin karantina altında tutulduğu belirtildi.

Bu vaka 'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespiti oldu.

Fransız basını, koronavirüse yakalanan oyuncunun 2016-2017 sezonunda 'da forma giyen 28 yaşındaki Güney Koreli Suk olduğunu yazdı.

  1. 14.03.2020
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