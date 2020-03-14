Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Troyes'in bir futbolcusu ve bir görevlisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Troyes kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcuda ve eğitim merkezindeki bir kişide koronavirüs teşhisi konulduğu ve bu kişilerin karantina altında tutulduğu belirtildi.
Bu vaka Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespiti oldu.
Fransız basını, koronavirüse yakalanan oyuncunun 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki Güney Koreli Suk olduğunu yazdı.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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