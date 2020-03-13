Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi. Hırvat teknik adamın çalıaştırdığı West Bromwich Albion şubat ayında çıktığı 7 karşılaşmada 16 puan topladı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in şubat ayının en iyi teknik direktörü seçildiği duyuruldu.
Hırvat teknik adamın çalıştırdığı West Bromwich Albion'ın şubat ayında oynadığı 7 maçta 16 puan aldığı hatırlatıldı.
- 13.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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