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13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Avrupa’dan Futbol Championship'te ayın en başarılı hocası Bilic!

Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu

Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu

Bir dönem 'ı da çalıştıran Hırvat , 'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi. Hırvat teknik adamın çalıaştırdığı şubat ayında çıktığı 7 karşılaşmada 16 puan topladı.

Bir dönem 'ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcı , 'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 'ı çalıştıran Slaven Bilic'in şubat ayının en iyi teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı West Bromwich Albion'ın şubat ayında oynadığı 7 maçta 16 puan aldığı hatırlatıldı.

  1. 13.03.2020
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