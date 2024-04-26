Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? FB BJK derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? FB BJK derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. 34. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Staduyumu'nda oynanacak mücadele zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Kritik maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:42
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? FB BJK derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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