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Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:50
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Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Konyaspor maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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