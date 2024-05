Mehmed: Fetihler Sultanı 10. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 10. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Şehzade Ahmed'in ölümünden ve Kurtçu Doğan'ın Mehmed'i kılıçlar altından cebren geçirmesinden sonra Mehmed artık yeni bir devrin başlayacağını söyler. Evvela Kurtçu Doğan Ocak ağalığından alınacak ve isyandan sorumlular cezalandırılacak. Konstantinos'un gönderdiği elçiye de gereken cevabı veren Mehmed mutlak hedefini açıklar: Konstantiniyye!

Bizans tarafında ise Konstantinos Notaras'ı sürgün etmiş, onun yerine eski dostu Sfrancis'i çağırmıştır. Konstantinos, Mehmed'e Orhan için sunduğu teklifin kabul edilmesinden cesaret alır ve Mehmed'in barıştan yana olup olmadığını son olarak denemek ister. Elçiyi bir daha Mehmed'in huzuruna gönderecektir. Konstantinos istediğini alabilecek mi? Helena'nın ise aklında bambaşka bir fikir vardır, Konstantinos'u evlendirmek. Helena, Konstantinos'a eş olarak kimi layık görmüştür? Harem'de ise Halime'nin sonu gelmiştir. Mehmed'den emri alan Hala Sultan, Halime'yi öldürebilecek mi? Halime ise Ahmed'in ölümüyle artık dünyadan geçmiş, bitkin bir haldedir. Gülşah ise Mihriban'a gelen bir nameyi yakalar. Mihriban bu durumdan nasıl kurtulacak, Hala Sultan bu mesajlaşmanın neresinde?