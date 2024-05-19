Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFIELD UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Tottenham maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.