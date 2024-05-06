MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak için sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının ardından 3 Nisan 2024 itibarıyla tercih işlemlerine başladı. 10 Mayıs'ta sona erecek tercih süreci devam ederken adaylar, 'MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz seneler göz önünde bulundurulduğunda Haziran ayında tercih sonuçlarının açıklanması beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ'nün resmi internet sitesinde, tercih tarihleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları Devamını Oku BUNU DA OKU

"Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı.

Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz."

2024 MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Mart 2024 tarihinde icra edilen 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) katılan ve 2024-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 3 Nisan - 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.