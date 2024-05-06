KAFKAS MANTISI TARİFİ | Kafkas mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KAFKAS MANTISI TARİFİ | Yumuşak hamurdan koparılan iri parçaların arasında konan kıymalı iç harcı ile suda pişen Kafkas Mantısı, sofralardaki yerini aldı. Türk mutfağında kendisine sıklıkla yer bulan Kafkas mantısını evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'Kafkas mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte Kafkas mantısı tarifi...

KAFKAS MANTISI NASIL YAPILIR?

Kafkas Mantısı Malzemeleri

Hamuru için;

1 yumurta

1 ılık su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç harcı için;

300 gram kıyma

1 adet orta boy rendelenmiş soğan

Tuz

Karabiber, kekik, pul biber, kimyon

Haşlamak için;

Su

Tuz

2 yemek kaşığı yağ

Sosu için;

Yoğurt

Sarımsak

Salça

Kekik, pul biber

Kafkas Mantısı Yapılışı

Hamur malzemelerimizi bir kaseye koyup yoğurarak sert bir hamur yapıyoruz.

İç malzemelerimizi alıp bir kaseye koyuyoruz, içine 2- 3 yemek kaşığı su ilave ediyoruz.

Dinlenen hamuru 3 parçaya bölüp 1 cm kalınlığında açıyoruz.

Daha sonra su bardağının ağız kısmıyla kesiyoruz ve yuvarlak şekillerin içine kıyma harcımızı 1 tatlı kaşığı koyuyoruz ve kıvırıp çatalla kenarlarına bastırıyoruz.

Daha sonra kaynattığımız suyun içine atıyoruz. 15 dakika pişirdikten sonra sudan alıyoruz.

Sarımsaklı yoğurt yapıp üzerine döküyoruz.

Daha sonrada salçayı yağda eritip baharatlarımızı ekleyip mantılarımıza döküyoruz.

Kafkas Mantısı Püf Noktaları