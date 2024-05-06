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KAFKAS MANTISI TARİFİ | Kafkas mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Kafkasların en meşhur lezzetlerinden, haşlanmış hafif hamurun üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve salçalı sosu ile Kayseri mantısından farkı hamuru ve şekli olan Kafkas mantısı, son zamanların en popüler tarifleri arasında yerini aldı. Peki Kafkas mantısı nasıl yapılır? İşte Kafkas mantısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 15:30
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KAFKAS MANTISI TARİFİ | Kafkas mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KAFKAS MANTISI TARİFİ | Yumuşak hamurdan koparılan iri parçaların arasında konan kıymalı iç harcı ile suda pişen Kafkas Mantısı, sofralardaki yerini aldı. Türk mutfağında kendisine sıklıkla yer bulan Kafkas mantısını evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'Kafkas mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte Kafkas mantısı tarifi...

KAFKAS MANTISI NASIL YAPILIR?

Kafkas Mantısı Malzemeleri

Hamuru için;

  • 1 yumurta
  • 1 ılık su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İç harcı için;

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet orta boy rendelenmiş soğan
  • Tuz
  • Karabiber, kekik, pul biber, kimyon

Haşlamak için;

  • Su
  • Tuz
  • 2 yemek kaşığı yağ

Sosu için;

  • Yoğurt
  • Sarımsak
  • Salça
  • Kekik, pul biber

Kafkas Mantısı Yapılışı

  • Hamur malzemelerimizi bir kaseye koyup yoğurarak sert bir hamur yapıyoruz.
  • İç malzemelerimizi alıp bir kaseye koyuyoruz, içine 2- 3 yemek kaşığı su ilave ediyoruz.
  • Dinlenen hamuru 3 parçaya bölüp 1 cm kalınlığında açıyoruz.
  • Daha sonra su bardağının ağız kısmıyla kesiyoruz ve yuvarlak şekillerin içine kıyma harcımızı 1 tatlı kaşığı koyuyoruz ve kıvırıp çatalla kenarlarına bastırıyoruz.
  • Daha sonra kaynattığımız suyun içine atıyoruz. 15 dakika pişirdikten sonra sudan alıyoruz.
  • Sarımsaklı yoğurt yapıp üzerine döküyoruz.
  • Daha sonrada salçayı yağda eritip baharatlarımızı ekleyip mantılarımıza döküyoruz.

Kafkas Mantısı Püf Noktaları

  • İlk etapta sert bir hamur elde etmeliyiz. Dinlendikçe hamur kendini salacak ve yumuşayacak. Böylelikle açmak daha kolay olacak. Yoğururken un miktarı yetersiz olursa kendiniz ilave edebilirsiniz.

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