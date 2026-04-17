Fenerbahçe'ye transferde Barcelona engeli! Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth...

SPORT'ta yer alan habere göre Katalan ekibi, Alvarez'de istenen anlaşmayı sağlayamaması durumunda bu sezon Mallorca ile 30 maçta 21 kez fileleri havalandıran Vedat Muriqi'i gündemine aldı.

Kylian Mbappe'nin (23 gol) ardından La Liga'da gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Kosovalı golcü, maliyeti de göz önüne alındığında üst düzey verim alınabilecek bir transfer olarak belirlendi.