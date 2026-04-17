Milli tekvandoculardan Özbekistan'da 4 madalya!

Milli tekvandocular, Özbekistan'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamladı. Turnuvada kadınlar 59 kiloda mücadele eden Cansu Şeyhoğlu gümüş madalya elde ederken; erkeklerde 45 kiloda Utku Kap, 55 kiloda Abdurrahman Yılmaz Kılıç ve 73 kiloda Ercan Berk İmamoğlu bronz madalyanın sahibi oldu.