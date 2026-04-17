Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yok mu, neden yok? 25. bölüm ne zaman?

Cuma akşamlarının reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Taşacak Bu Deniz, bu hafta ekran yolculuğuna zorunlu bir ara verdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleşen ve eğitim camiasını sarsan saldırıların ardından, yayıncı kuruluş toplumsal acıya ortak olmak adına dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Dizinin hikayesindeki yüksek gerilim ve dram unsurlarının, ülkenin içinden geçtiği bu hassas atmosferle tezat oluşturmaması amacıyla alınan bu karar, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İzleyiciler, "Taşacak Bu Deniz neden yok?" sorusuna yanıt ararken, kanal yönetimi ve yapım şirketi sağduyu çağrısında bulunarak yeni bölümün tarihini güncelledi. İşte detaylar!

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümünün ekranlara gelmeme sebebi, doğrudan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylara dayanıyor. Televizyon kanalları, bu tür toplumsal yas dönemlerinde izleyicinin ruh halini gözeterek, yoğun drama veya eğlence barındıran içerikleri yayından çekme eğilimi gösteriyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanalın resmi bir değişiklik yapmaması durumunda, Taşacak Bu Deniz'in ertelenen yeni bölümünün 24 Nisan Cuma akşamı kendi saatinde yayınlanması bekleniyor. Bu akşam dizinin orijinal saati olan 20.00'de, Rafadan Tayfa: Kapadokya isimli Türk sineması yayınlanacak.