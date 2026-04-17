Trabzonspor'da Taha Emre İnce ameliyat oldu!

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz devi Trabzonspor, Taha Emre İnce'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Bordo-mavililerde Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir'in operasyona ilişkin ifadeleri, "Futbolcumuz Taha Emre İnce'ye sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sağ dizinde osteokondral serbest cisim tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." şeklinde oldu.

— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 17, 2026