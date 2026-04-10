Zirvede olmak önemli

Trabzonspor'un yıldız forveti Paul Onuachu, Papara Park'ta bulunan Akyazı TS Club'da taraftarlarla bir araya geldi. Onuachu, "Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum kendimi. Taraftarlarla birlikte olmak çok güzel, umarım bunu daha fazla da yapabiliriz" dedi. Gol krallığı yarışı hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma çok önemli, çok mutlu hissediyorum kendimi" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR

Şampiyonluk yarışına da değinen Onuachu, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Hem takım adına hem de teknik ekip adına gerçekten çok iyi bir sezon geçtiğini düşünüyorum. Şu an 4 puanlık fark var. Sizin de bildiğiniz gibi önümüzde oynayacağımız maçlar var. Bizim maçlarımızı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AKYAZI'DA UZUN KUYRUKLAR

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'ya yoğun ilgi gösterdi. Papara Park'taki TS Club'ın önünde uzun kuyruklar oluştu. Nijeryalı yıldız, tüm gelen taraftarlarla tek tek ilgilendi. Kulüpten yapılan açıklamada da, "Bu unutulmaz buluşma için gelen tüm taraftarlarımıza sonsun teşekkürler" denildi.