Kazanacağız

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, bu hafta Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Eyüp galibiyetiyle başlayan iyi performansı Beşiktaş karşısında da sürdürmek istediklerini belirten Uğurlu, "Beşiktaş maçlarında özellikle deplasmanlarda iyi sonuçlar aldım. Beşiktaş tabii büyük bir camia. Son haftalarda aldığı puanlar da ortada. Çok zor bir maç olacak. Ancak biz hangi deplasman olursa olsun galibiyet için gidiyoruz. Bu hafta da galibiyet için gideceğiz. Umarım istediğimiz oyunu ortaya koyup oradan 3 puanla ayrılırız" diye konuştu.

BÜYÜKLERE KARŞI İYİYİM

Her maça aynı konsantrasyonla çıktıklarını aktaran Uğurlu, "Teknik direktörlük kariyerimde büyük takımlara karşı iyi bir istatistiğe sahibim ama bu bireysel konsantrasyonla olacak bir şey değil. Bunu büyük maçlarda çok fazla ortaya koyduk. Beşiktaş maçında alacağımız 3 puan bizi ligde tutacaktır. Son haftalarda çok fazla mücadele eden, isteyen takımlar oluyor. Oyun olarak artık çok bakmıyoruz. İyi bir oyun oynayalım, onu geliştirelim dönemini artık geçtik. İyi mücadele edip, çok fazla isteyip ve bunu rakibe hissettirerek puan ya da puanlar almayı amaçlıyoruz" sözleriyle camiasına umut dağıttı.

Sami Uğurlu, fiziksel olarak ligin ortalamasına ulaştıklarının da altını çizdi. Uğurlu, "Göreve geldikten sonra oyuncuları fiziksel anlamda iyi bir noktaya getirdik. Hem fizik hem de mental olarak çok iyi durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.