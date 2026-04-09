CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Antalyaspor Kazanacağız

"Beşiktaş maçlarında hep iyi sonuçlar aldım. Beşiktaş maçı çok zor ama biz hangi deplasman olursa olsun galibiyet için gidiyoruz. Bu haftaki hedefimiz de 3 puan"

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 01:07
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, bu hafta Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Eyüp galibiyetiyle başlayan iyi performansı Beşiktaş karşısında da sürdürmek istediklerini belirten Uğurlu, "Beşiktaş maçlarında özellikle deplasmanlarda iyi sonuçlar aldım. Beşiktaş tabii büyük bir camia. Son haftalarda aldığı puanlar da ortada. Çok zor bir maç olacak. Ancak biz hangi deplasman olursa olsun galibiyet için gidiyoruz. Bu hafta da galibiyet için gideceğiz. Umarım istediğimiz oyunu ortaya koyup oradan 3 puanla ayrılırız" diye konuştu.

BÜYÜKLERE KARŞI İYİYİM

Her maça aynı konsantrasyonla çıktıklarını aktaran Uğurlu, "Teknik direktörlük kariyerimde büyük takımlara karşı iyi bir istatistiğe sahibim ama bu bireysel konsantrasyonla olacak bir şey değil. Bunu büyük maçlarda çok fazla ortaya koyduk. Beşiktaş maçında alacağımız 3 puan bizi ligde tutacaktır. Son haftalarda çok fazla mücadele eden, isteyen takımlar oluyor. Oyun olarak artık çok bakmıyoruz. İyi bir oyun oynayalım, onu geliştirelim dönemini artık geçtik. İyi mücadele edip, çok fazla isteyip ve bunu rakibe hissettirerek puan ya da puanlar almayı amaçlıyoruz" sözleriyle camiasına umut dağıttı.

Sami Uğurlu, fiziksel olarak ligin ortalamasına ulaştıklarının da altını çizdi. Uğurlu, "Göreve geldikten sonra oyuncuları fiziksel anlamda iyi bir noktaya getirdik. Hem fizik hem de mental olarak çok iyi durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti.
F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Masada ateşkes sahada yığınak | Hamaney duyurdu: Hürmüz'de yeni aşama | Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan" uyarısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi!
Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 00:57
Porto ile N. Forest yenişemedi! Porto ile N. Forest yenişemedi! 00:19
Aston Villa İtalya'dan avantajla döndü! Aston Villa İtalya'dan avantajla döndü! 00:17
Freiburg yarı finale göz kırptı! Freiburg yarı finale göz kırptı! 00:13
Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. 22:51
A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda'yı 2-0 mağlup etti A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda'yı 2-0 mağlup etti 22:08
Daha Eski
Erzurumspor FK liderliğini perçinledi! Erzurumspor FK liderliğini perçinledi! 22:05
ÇBK Mersin, EuroCup şampiyonu! ÇBK Mersin, EuroCup şampiyonu! 22:02
Karadeniz derbisini Ç. Rizespor farklı kazandı! Karadeniz derbisini Ç. Rizespor farklı kazandı! 21:55
F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama! F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama! 21:40
Trendyol Süper Lig'deki stadyumlar havadan görüntülendi! Trendyol Süper Lig'deki stadyumlar havadan görüntülendi! 21:29
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır 20:23