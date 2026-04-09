Kayseri'de biletlere hücum

Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kayserispor'da, sarı-kırmızılı taraftarlar maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.
Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 01:08
Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kayserispor'da, sarı-kırmızılı taraftarlar maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Mücadelenin biletleri 3 bin 38 TL ile 6 bin 38 TL arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mimarsinan Parkı'nda Kayserispor Buluşma Noktası'ndaki Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.