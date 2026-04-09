Süper Lig'de erteleme maçında sahasında lider Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe, yenilgiye rağmen ortaya koyduğu futbolla umut dağıttı. Sarı-kırmızılıların Bulgar Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ikinci yarıda oynadıkları müthiş futbola vurgu yaptı. Stoilov, "İlk yarıda Galatasaray'a gereğinden fazla saygı gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda istediğimiz futbolu yansıtmaya başladık. Daha agresif ve tempolu oynadık. Oyunun bu bölümünde çok fazla pozisyon bulduk. Gol attık ve golün ardından yakaladığımız önemli pozisyonlar var ama maalesef bunları değerlendiremedik.

Bu tarz maçlarda bu golleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun dışında takımımın 2 duran top golü yemesinden mutlu değilim. Bizim kalitemizde bir takım için kabul edilir bir durum değil. Şimdi önümüze bakmalıyız. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Hayalimiz olan Avrupa hedefini kovalamak için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü ben 5. takımın Avrupa'ya gideceğine inanıyorum. Bizim sadece bugün maçın ikinci yarısındaki oyunumuzu sürdürmemiz ve bunu bütün maçlara yaymamız gerekiyor. Bu şekilde problemi çözeceğimize inanıyorum" diye konuştu.