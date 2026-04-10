Galatasaray'da köstebek avı! Okan Buruk'tan yönetime flaş talep
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "içimizdeki hain" sözleriyle gündeme getirdiği kadro sızıntısının ardından, sorumlu kişi ya da kişileri tespit etmek için kulüp içinde kapsamlı bir çalışma başlatılmasını yönetimden talep etti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Galatasaray'da maçlardan önce kamuoyuna sızdırılan kadrolarla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma baslatılıyor.
Göztepe galibiyeti sonrasında Teknik Direktör Okan Buruk yaptığı açıklamada, "En son maçın kadrosunu sızdıranlar var. Bununla ilgili içeride de önemli bir sey yapacağız. Gerçekten Galatasaray'a karsı büyük bir hainlik yapılıyor. Bunu ortaya çıkarıp takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp önlem alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Göztepe maçının taktik idmanını seyreden herkes incelenecek.
KAMERALARA BAKILACAK
Futbolcularının kadroyu sızdırma ihtimalini göz ardı etmeyen ancak bunu düşük bir ihtimal olarak değerlendiren teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede bütün kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti.
Salı günü Kemerburgaz'da gerçekleştirilen son idmanı kimlerin takip ettiğine bakılacak. Ayrıca bazı idmanlarda kullanılan drone görüntülerine de başvurulacak.
Kadroyu sızdıran kişiyi bulmak için geniş bir çalışma baslatılırken, ortaya çıkması durumunda hemen yollar ayrılacak.