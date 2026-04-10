Galatasaray'dan yılın bombası! Van Dijk için resmi temas...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool forması giyen Hollandalı yıldız Virgil van Dijk için girişimlere başladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Galatasaray'ı çok iyi tanıyan 34 yaşındaki yıldız, RAMS Park'tan etkilendiğini her fırsatta dile getiriyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Aslan'ın kısa sürede Van Dijk'la resmi temaslar kuracağı kaydedildi.
BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!
Virgil Van Dijk bu sezon Liverpool'da toplam 47 maça çıktı.
Hollandalı stoper bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle oynadı.
Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
