Fenerbahçe'de yeni sezon belirsizliği! Transfer listesi hazır ancak...
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması erken başlarken, yönetim transfer hedeflerini netleştirdi; ancak teknik heyetin geleceğine dair belirsizlik, strateji üzerinde soru işaretleri yaratıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Bu bölgeler santrfor, sol stoper ve sol bek. Özek'in bu doğrultuda kapsamlı bir transfer listesi hazırladığı öğrenildi.
Ancak kulüp içinde dikkat çeken bir belirsizlik söz konusu. Teknik heyet ve sportif yapılanmanın geleceği henüz netleşmiş değil.
Takvim'de yer alan habere göre; Tedesco ve Özek'in görevlerine devam edip etmeyeceği, sezon sonuna kadar alınacak sonuçlara bağlı olacak. Bu durum, yapılacak transferlerin planlanmasında da soru işaretleri yaratıyor.
Yönetimin bir yandan kadro yapılanması için harekete geçmesi, diğer yandan teknik kadronun geleceğinin belirsiz olması camiada kafa karışıklığına neden olmuş durumda.
Sarı-Lacivertliler'de gözler hem sahadaki performansa hem de yönetimin alacağı kritik kararlara çevrilmiş durumda.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.