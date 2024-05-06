Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 6 Mayıs | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 6 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 6 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1381. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 6 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

KAFKAS MANTISI TARİFİ | Kafkas mantısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları Devamını Oku BUNU DA OKU

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 3 Mayıs Cuma günü çeyrek altını Özge gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 29 - 3 Mayıs Nisan haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Damla gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 29 Nisan - 3 Mayıs hafta finalinde elenen isim Yeşim gelin oldu.

Milli Takım'ın yıldızına Ajax kancası!
Beşiktaş final peşinde! İşte Topraktepe'nin 11'i
DİĞER
Kahtalı Mıçe'nin gırtlak kanserine yakalandığı ortaya çıktı! İşte Kahtalı Mıçe'nin sağlık durumu
Fetih mirası Ayasofya'dan sonra Kariye Camii de ibadete açılıyor! 79 yıl sonra bir ilk | Başkan Erdoğan da katılacak
Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları hakemleri açıklandı!
G.Saray'da Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 MAYIS | 💰Gereksiz harcamalardan kaçının
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
KAFKAS MANTISI TARİFİ | Kafkas mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
EKPSS KURA BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
KURBAN KESMEK FARZ MI DİYANET? | Kurban kesmek kimlere farz? Farz mı, sünnet mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım'ın yıldızına Ajax kancası! Milli Takım'ın yıldızına Ajax kancası! 12:41
Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR! Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR! 12:39
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 12:35
Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları hakemleri açıklandı! Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları hakemleri açıklandı! 12:23
Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:07
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 12:01
Daha Eski
Sivasspor'un serisi son buldu! Sivasspor'un serisi son buldu! 11:58
Final-Four'da son bilet sahibini buluyor! Final-Four'da son bilet sahibini buluyor! 11:30
Atalanta - Marsilya maçı ne zaman? Atalanta - Marsilya maçı ne zaman? 11:08
Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman? 11:05
G.Saray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun içiin sıraya girdiler G.Saray'da hayal kırıklığı olmuştu! Onun içiin sıraya girdiler 10:57
Resmen açıklandı! F.Bahçe'nin maçı ertelendi Resmen açıklandı! F.Bahçe'nin maçı ertelendi 10:51