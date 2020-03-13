İngiltere Premier Lig'e 4 Nisan'a kadar ara verildi!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs spor organizasyonlarını da engellemeye devam ediyor. Ertelenen birçok lig ve organizasyonun ardından dünyanın önde gelen liglerinden Premier Lig'de de salgın nedeniyle maçların oynanmamasına karar verildi. İşte detaylar...
Dünya çapında etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle birçok ligde futbola ara verilmişti. İtalya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Fransa ve birçok ülke liglerinin ardından İngiltere Premier Lig de ertelenen organizasyonlar arasına eklendi. Premier Lig resmi sayfasından açıklanan duyuruda ligin 4 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı.
Premier Lig İcra Direktörü Richard Masters yaptığı açıklamada "Her şeyden önce Mikel Arteta ve Callum Hudson-Odoi'nin hızlı iyileşmelerini diliyor ve COVID-19'dan etkilenen diğer herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda, kulüplerimizle, hükümetimizle, FA ve EFL ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Oyuncuların, personelin ve taraftarların sağlığı ve refahı için herkese güvence verebiliriz." dedi.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 15:00
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngiltere Premier Lig'e 4 Nisan'a kadar ara verildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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