İngiltere Premier Lig'e 4 Nisan'a kadar ara verildi! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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İngiltere 'e 4 Nisan'a kadar ara verildi!

İngiltere Premier Lig'e 4 Nisan'a kadar ara verildi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs spor organizasyonlarını da engellemeye devam ediyor. Ertelenen birçok lig ve organizasyonun ardından dünyanın önde gelen liglerinden 'de de salgın nedeniyle maçların oynanmamasına karar verildi. İşte detaylar...

Dünya çapında etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle birçok ligde futbola ara verilmişti. , , Portekiz, , ve birçok ülke liglerinin ardından İngiltere de ertelenen organizasyonlar arasına eklendi. Premier Lig resmi sayfasından açıklanan duyuruda ligin 4 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı.

Premier Lig İcra Direktörü Richard Masters yaptığı açıklamada "Her şeyden önce Mikel Arteta ve Callum Hudson-Odoi'nin hızlı iyileşmelerini diliyor ve COVID-19'dan etkilenen diğer herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda, kulüplerimizle, hükümetimizle, FA ve EFL ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Oyuncuların, personelin ve taraftarların sağlığı ve refahı için herkese güvence verebiliriz." dedi.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 15:00
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