Fransa ligleri koronavirüs nedeniyle askıya alındı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Bir lig daha süresiz olarak askıya alındı!

ligleri koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Fransa ligleri koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Federasyonu (FFF), Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

Ülkede 61 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle 'da, Ligue 1 ve Ligue 2 müsabakaları süresiz olarak askıya alındı. Daha önce Fransa 1. ve 2. liglerindeki maçların, koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.

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  1. 13.03.2020
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