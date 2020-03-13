Fransa ligleri koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Ülkede 61 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'da, Ligue 1 ve Ligue 2 müsabakaları süresiz olarak askıya alındı. Daha önce Fransa 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.

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