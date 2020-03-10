Fransız yıldız Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi!  - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 Fransız yıldız Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi!

Fransız yıldız 'de şüphesi!

Fransız yıldız Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi!

Saint-Germain'de yaklaşık 3 gündür boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle antrenmanlara katılamayan 'ye endişesiyle testler yapıldı.

Fransa ve Saint-Germain'in yıldız futbolcusu , boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür takımdan ayrı kalmıştı.

Borussia Dortmund karşılaşması hazırlıklarına katılamayan Mbappe'ye endişesiyle gün içinde testler yapıldı.

L'Equipe'in haberine göre; Fransız yıldızın sonuçları yarın belli olacak olsa da ilk işaretler virüsü taşımadığı yönünde.

21 yaşındaki yıldızın, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmada kadroda yer alması beklenmiyor.

  1. 10.03.2020
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