Fransız yıldız Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi!

Fransa Milli Takımı ve Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür takımdan ayrı kalmıştı.

Borussia Dortmund karşılaşması hazırlıklarına katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle gün içinde testler yapıldı.

L'Equipe'in haberine göre; Fransız yıldızın sonuçları yarın belli olacak olsa da ilk işaretler virüsü taşımadığı yönünde.

21 yaşındaki yıldızın, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmada kadroda yer alması beklenmiyor.