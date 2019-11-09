Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 2-1 yendi.
Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan ligin 13. hafta maçında Brest, lider PSG'yi ağırladı.
Paris ekibi, Angel Di Maria'nın 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Brest, 72. dakikada Samuel Grandsir'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. PSG'de oyuna 80. dakikada Edinson Cavani'nin yerine giren Arjantinli santrafor Mauro Icardi, 85. dakikada fileleri havalandırarak takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
PSG, puanını 30'a çıkartarak liderliğini korurken, Brest ise 17 puanda kaldı.
- 09.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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