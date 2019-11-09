PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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, son dakikalarda bulduğu golle 'i mağlup etti

PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti

1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Saint-Germain (), deplasmanda 'i 2-1 yendi.

Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan ligin 13. hafta maçında , lider 'yi ağırladı.

ekibi, 'nın 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Brest, 72. dakikada Samuel Grandsir'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. PSG'de oyuna 80. dakikada 'nin yerine giren Arjantinli santrafor Mauro Icardi, 85. dakikada fileleri havalandırarak takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

PSG, puanını 30'a çıkartarak liderliğini korurken, Brest ise 17 puanda kaldı.

  1. 09.11.2019
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