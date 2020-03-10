Kenan Karaman: Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Haberler A Milli Futbol Takımı Kenan Karaman'dan koronavirüs açıklaması! Zor günler geçiriyoruz

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Kenan Karaman: Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz

ekibi 'ta forma giyen milli futbolcumuz , Avrupa'da hızla yayılan ve liglerin ertlenmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Koronavirüsün Almanya'yı da etkilediğini belirten golcü oyuncu, "" dedi.

Kariyerini ekiplerinden 'ta sürdüren milli futbolcu , koronavirüs salgınından 'ye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Spor'a konuşan Kenan, Avrupa'da hızla yayılan ve liglerin ertlenmesine neden olan koronavirüs salgınının Almanya'da da hayatı oumsuz etkilediğini belirtip, "" dedi.

Geçirdiği sakatlık ve EURO 2020 hakkında da konuşan Ay-Yıldızlı futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

"EURO 2020 İÇİN FORM TUTMAK İSTİYORUM"
Ağır bir akciğer rahatsızlığı geçirdim. Çok çalıştım, sahalara geri döndüm. Rahatsızlığımda beslenme düzenimde değişikliğe gittim. Şenol hocam rahatsızlığım boyunca beni birçok kez aradı. EURO 2020 için herkesin performansını arttırması gerekiyor. Kendimi forvet hattında iyi hissediyorum. Çok çalışıp form tutmak istiyorum.

"KAAN AYHAN KENDİSİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ"
Kenan Karaman, ve Fortuna Düsseldorf'taki takım arkadaşı 'la ilgili ise "Kaan Ayhan çok iyi bir sezon geçiriyor, kendini çok geliştirdi" diye konuştu.

  1. 10.03.2020
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