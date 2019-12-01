Gareth Bale'in takımı geldi

Türkiye'nin turnuvadaki son rakibi Galler oldu. Büyük Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan 3 milyon 150 bin nüfusa sahip. 147.25 milyon euro'luk piyasa değerine sahip olan Galler'in en etkili silahı Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale. Galler'de Aaron Ramsey, Joe Allen ve Daniel James de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Galler'i, Manchester United efsanesi Ryan Giggs çalıştırıyor. Galler, EURO 2020 Elemeleri'nde E Grubu'nda yer aldı. Hırvatistan'ın arkasından 2. olan Galler, 8 maçta; 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. Galler; Hırvatistan, Slovakya, Macaristan ve Azerbaycan ile yarışmıştı. Galler ilk maçını 13 Haziran'da İsviçre ile yapacak. Yaş ortalaması ise 25.5.

GİGGS: KOLAY OLMAYACAK

Galler'de 15 Ocak 2018'de göreve başlayan Ryan Giggs, çok zor bir grupta yer aldıklarını belirterek, "Türkiye genç bir takım. Elemelerde İzlanda ve Fransa'nın olduğu zor bir grupta iyi işler çıkardılar. Türk futbolcular, taraftarla birlikte çok iyi futbol oynuyorlar. Bizim için kolay olmayacak" diye konuştu.