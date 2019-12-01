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01 Aralık 2019, Pazar
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2008'de yendik yine yeneriz

2008'de yendik yine yeneriz

2008'e ev sahipliği yapan ile o turnuvada eşleştik. Semih ve ’ın golleriyle yenip ve gruptan çıktık

Ay yıldızlılar'ın 2. torbadan gelen rakibi ise oldu. Granit Xhaka, ve gibi yıldızların ön plana çıktığı İsviçre'nin teknik direktörlüğünü Bosna-Hersek asıllı İsviçreli Vladimir Petkovic yapıyor. 2008'de İsviçre'nin ev sahibi olduğu turnuvada rakibiyle karşılaşan , 1-0 geri düştüğü maçı 57'de ve 90+2'de attığı gollerle çevirmişti. Türkiye o gruptan 2. olarak yükselmiş, ev sahibi İsviçre ise turnuvaya veda etmişti. İsviçre elemelerde D Grubu'nda 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider oldu. İsviçre; , İrlanda Cum., ve Cebelitarık'ın olduğu gruptan geldi. İsviçre'nin yaş ortalaması 25.8.

PETKOVİC: ÇOK İYİ JENERASYON

İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Türkiye ile çok zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Türkiye Milli Takımı çok iyi bir eleme grubu geçirdi ve çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını gösterdiler. Samsunspor'u çalıştırdığım dönemden, Şenol Güneş'i biliyorum. Kendisinin iyi bir futbol anlayışı var" dedi.

  1. 1.12.2019
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