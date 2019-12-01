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01 Aralık 2019, Pazar
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Açılış maçı ile

Açılış maçı İtalya ile

4 Dünya, 1 Avrupa Şampiyonluğu olan ile Roma'da turnuvayı açacağız. 12 Haziran'da milyarlar bizi izleyecek Türkiye'nin son rakibi 'nin yıldızı olduğu ve 'in çalıştırdığı Galler. Galler ile 17 Haziran'da karşılaşacağız EURO 2008'e ev sahipliği yapan İsviçre ile o turnuvada eşleştik. Semih ve 'ın golleriyle yenip ve gruptan çıktık

Türkiye'mizin A Grubu'nda 1. torbadan çektiği turnuvaya katılan en başarılı takımların başında geliyor. 1934, 1938, 1982 ve 2006'da 'nı kazanan Gök Mavililer, bu kupayı ise 1968'de Yugoslavya'yı 2-0 yenip müzesine götürmüştü. İtalya 2012'de İspanya'ya 4-0, 2000'de ise Fransa'ya finalde 2-1 kaybetti. 1980'de bu turnuvaya ev sahipliği yapan Çizme ekibi 4. oldu. Elemelerde J Grubu'nda yer alan İtalya çıktığı 10 maçın tamamını kazanarak 30 puan topladı. G.Saray'ın eski hocası 'nin ekibi 37 gol atıp, sadece 4 gol yedi. İtalya; Finlandiya, Yunanistan, Bosna Hersek, Ermenistan ve Liechtenstein'i geçti. En pahalı ismi 65 milyon euro'luk piyasa değeriyle Chelsea'nin orta sahası Jorginho.

MANCİNİ: FRANSA'DA GÖRDÜK

İtalya'nın hocası Roberto Mancini, Türkiye ile eşleşmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: Kuradan dolayı çok mutluyum. İstanbul'da birçok arkadaşım var. Türkiye oldukça iyi futbolculardan oluşuyor. Bunu Fransa karşısında çok iyi gördük.

  1. 1.12.2019
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