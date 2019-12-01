Açılış maçı İtalya ile

Türkiye'mizin A Grubu'nda 1. torbadan çektiği İtalya turnuvaya katılan en başarılı takımların başında geliyor. 1934, 1938, 1982 ve 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan Gök Mavililer, bu kupayı ise 1968'de Yugoslavya'yı 2-0 yenip müzesine götürmüştü. İtalya 2012'de İspanya'ya 4-0, 2000'de ise Fransa'ya finalde 2-1 kaybetti. 1980'de bu turnuvaya ev sahipliği yapan Çizme ekibi 4. oldu. Elemelerde J Grubu'nda yer alan İtalya çıktığı 10 maçın tamamını kazanarak 30 puan topladı. G.Saray'ın eski hocası Roberto Mancini'nin ekibi 37 gol atıp, sadece 4 gol yedi. İtalya; Finlandiya, Yunanistan, Bosna Hersek, Ermenistan ve Liechtenstein'i geçti. En pahalı ismi 65 milyon euro'luk piyasa değeriyle Chelsea'nin orta sahası Jorginho.

MANCİNİ: FRANSA'DA GÖRDÜK

İtalya'nın hocası Roberto Mancini, Türkiye ile eşleşmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: Kuradan dolayı çok mutluyum. İstanbul'da birçok arkadaşım var. Türkiye oldukça iyi futbolculardan oluşuyor. Bunu Fransa karşısında çok iyi gördük.