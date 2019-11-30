EURO 2020'de rakiplerimiz belli oldu! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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'de rakiplerimiz belli oldu!

EURO 2020'de rakiplerimiz belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın da rakiplerinin belirleneceği Avrupa Futbol Şampiyonası () kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekiliyor. Milli Takımımızın EURO 2020'de mücadele edeceği rakipler belli oldu.

Avrupa Şampiyonası finallerinde gruplar belli oldu. A Milli Futbol Takımımız A Grubu'nda , İsviçre ve Galler ile mücadele edecek.

İŞTE EURO 2020 GRUPLARI

A GRUBU: TÜRKİYE, İtalya, Galler, İsviçre
B GRUBU: , Finlandiya, Belçika,
C GRUBU: , Ukrayna, Avusturya
D GRUBU: , Hırvatistan, C Galibi, Çekya
E GRUBU: , İsviçre, Polonya, B Galibi
F GRUBU: A Galibi, Portekiz, Fransa,

AÇILI MİLLİLERİMİZ YAPACAK!

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Millilerimizin maçı 12 Haziran tarihinde Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

  1. 29.11.2019
  2. Güncelleme: 30.11.2019 21:01
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