Milli Takımımızın EURO 2020 fikstürü belli oldu

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edeceği rakipleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te belli oldu. A Grubunda mücadele edecek olan milli takımımızın rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu.

Türkiye'nin EURO 2020 fikstürü

12 Haziran | İtalya - Türkiye (Roma)

17 Haziran | Türkiye - Galler (Bakü)

21 Haziran | Türkiye - İsviçre (Bakü)

4 TAKIM PLAY-OFF MAÇLARIYLA BELLİ OLACAK

Katılacak 20 ülkenin netleştiği Avrupa Şampiyonası'nda, Play-Off maçlarının oynanmasının ardından bu sayı 24'e çıkacak. Play-Off turunda İzlanda-Romanya, Bulgaristan-Macaristan, Bosna Hersek-Kuzey İrlanda, Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya-İsrail, Norveç-Sırbistan, Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova karşılaşmaları oynanacak. Oynanacak olan maçların ardından 8 takımın eşleşmesi sonrasında kazanan 4 ekip, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Tek maç eleme usulü oynanacak olan karşılaşmaların ilki 26 Mart'ta gerçekleşecek. Tur atlayan takımlar daha sonra 31 Mart'ta karşı karşıya gelecek. UEFA'nın 60. yılı nedeniyle turnuva tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

12 farklı ülkede düzenlenecek olan turnuvada maç programı da belli oldu. A Grubu'ndaki eşleşmeler 12-13-17 ve 21 Haziran'da Roma (İtalya) ve Bakü'de (Azerbaycan) oynanacak. B Grubu eşleşmeleri 13-17-18 ve 22 Haziran'da Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag'da (Danimarka) oynanacak. C Grubu eşleşmeleri 14-18 ve 22 Haziran'da Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş'te (Romanya) gerçekleşecek. D Grubu mücadeleleri 14-15-19 ve 23 Haziran'da Londra (İngiltere) ve Glasgow'da oynanacak. E Grubu'ndaki maçlar 15-19-20 ve 24 Haziran'da Bilbao (İspanya) ve Dublin'de (İrlanda Cumhuriyeti) oynanacak. Son olarak F Grubu'ndaki karşılaşmalar ise 16-20 ve 24 Haziran'da Münih (Almanya) ve Budapeşte'de (Macaristan) oynanacak. Grup maçlarının oynanmasının ardından bir üst tur karşılaşmaları 27-28-29 ve 30 Haziran tarihlerinde Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin ve Budapeşte'de oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının 3 ve 4 Temmuz'da Roma, Bakü, Saint Petersburg ve Münih'te oynanacağı turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'de oynanacak. Yarı final mücadeleleri 7 ve 8 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanırken, şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma 12 Temmuz'da yine Wembley'de oynanacak.