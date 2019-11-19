Elemelerde perde bugün kapanıyor
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. hafta karşılaşmaları bugün sona erecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. hafta karşılaşmaları bugün sona erecek. C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak. Tamamı 22.45'te oynanacak son maçların programı şu şekilde:
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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