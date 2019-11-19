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19 Kasım 2019, Salı
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Elemelerde perde bugün kapanıyor

Elemelerde perde bugün kapanıyor

() Elemeleri'nde 10. hafta karşılaşmaları bugün sona erecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nde 10. hafta karşılaşmaları bugün sona erecek. C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak. Tamamı 22.45'te oynanacak son maçların programı şu şekilde:

  1. 19.11.2019
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