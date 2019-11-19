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19 Kasım 2019, Salı
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Genç millilerde heyecan A SPOR’da

Genç millilerde heyecan A SPOR’da

Genç bugün sahaya çıkıyor. Heyecan A Spor'da yaşanıyor. Milli Takımımız, elemelerinde saat 15.00'te ile karşılaşacak.

Genç bugün sahaya çıkıyor. Heyecan A Spor'da yaşanıyor. Milli Takımımız, elemelerinde saat 15.00'te ile karşılaşacak. da 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün deplasmanda Andorra ile kapışacak. Ulusal Stadyum'da oynanacak maç 20.00'de başlayacak.
  1. 19.11.2019
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