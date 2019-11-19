Genç millilerde heyecan A SPOR’da
Genç milli takımlarımız bugün sahaya çıkıyor. Heyecan A Spor'da yaşanıyor. U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde saat 15.00'te Bulgaristan ile karşılaşacak.
Genç milli takımlarımız bugün sahaya çıkıyor. Heyecan A Spor'da yaşanıyor. U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde saat 15.00'te Bulgaristan ile karşılaşacak. Ümit Milli Takımı da 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün deplasmanda Andorra ile kapışacak. Ulusal Stadyum'da oynanacak maç 20.00'de başlayacak.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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