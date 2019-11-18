HaberlerGaleriEURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...
EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruğtaki 9. maçında Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesi Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Millilerimiz, gruptaki son maçında ise Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek elemeleri galibiyetle kapattı. Ay-yıldızlıların bu önemli başarısının ardından futbolseverler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ülkelerin gruplarının belirleneceği kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve Türkiye'nin muhtemel rakiplerini arama motorlarında, "EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?" şeklinde sorularla araştırmaya başladı. Peki EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak. İşte kura çekimine ilişkin bilgiler ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri...
18 Kasım 2019 Pazartesi 02:21
Güncelleme: 18.11.2019 02:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, grup maçlarının bitimine 1 maç kala sahasında ağırladığı İzlanda ile berabere kalarak EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı elde etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra'yı 2-0 mağlup eden milli takımımızın hangi grupta ve hangi ülkelerle eşleşeceği merak konusu oldu...
Grup maçlarında başarılı bir grafik sergileyen ve 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı.
Ay-yıldızlı ekibimizin grubunun ve rakiplerinin belirleneceği kura çekiminin nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacağı ise sporseverler tarafından "EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?" şeklinde sorularla araştırılmaya başlandı.
Peki, EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...