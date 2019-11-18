EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruğtaki 9. maçında Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesi Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Millilerimiz, gruptaki son maçında ise Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek elemeleri galibiyetle kapattı. Ay-yıldızlıların bu önemli başarısının ardından futbolseverler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ülkelerin gruplarının belirleneceği kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve Türkiye'nin muhtemel rakiplerini arama motorlarında, "EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?" şeklinde sorularla araştırmaya başladı. Peki EURO 2020 kura çekimi nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak. İşte kura çekimine ilişkin bilgiler ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

18 Kasım 2019 Pazartesi 02:21 Güncelleme: 18.11.2019 02:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





