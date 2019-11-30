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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Turnuvaya son 4 bilet

Turnuvaya son 4 bilet

'taki play-off'ta son 4 takım belli olacak. A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve , B'de Bosna-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C'de İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D'de Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova karşılaşacak. , grup finaline çıkacak.

'taki play-off'ta son 4 takım belli olacak. A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve , B'de Bosna-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C'de İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D'de Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova karşılaşacak. , grup finaline çıkacak.
  1. 30.11.2019
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