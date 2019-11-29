EURO2020 kuralarına siyasi müdahale! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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EURO2020 kuralarına siyasi müdahale!

12 Haziran tarihinde başlayacak olan Euro 2020 Futbol Şampiyonası öncesi grup maçları tamamlandı. Grup maçlarında fırtına gibi esen millilerimiz topladığı 23 puan ile H Grubu'nu Fransa'nın ardından 2. sırada tamamlayarak şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Kura çekimlerine 3. torbadan katılacak olan Ay-Yıldızlılar'ın grubu merakla bekleniyor. Bükreş'te yapılacak olan kura çekimi öncesi şampiyonayı etkileyebilecek bir müdahale ortaya çıktı.

29 Kasım 2019 Cuma 21:31 Güncelleme: 29.11.2019 21:31
EURO2020 kuralarına siyasi müdahale!

Türkiye'nin katılacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kuraları yarın çekilecek. Bazı yasakları maçların olması sebebiyle kura çekimlerine uluslararası siyaset de etki ediyor.

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EURO2020 kuralarına siyasi müdahale!

UEFA'NIN YASAKLARI MAÇLARI NELER?
Rusya ile Ukrayna'nın savaşta olması sebebiyle, Ukrayna'nın grup maçları Rusya'da olmayacak şekilde düzenleniyor.

EURO2020 kuralarına siyasi müdahale!

Öte yandan Kosova; turnuvaya katılması halinde Rusya, Sırbistan ve Bosna-Hersek'le eşleşemeyecek. Çünkü Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

EURO2020 kuralarına siyasi müdahale!

Sırplarla yakın bir siyasi ilişkisi olan Rusya da Kosova'yı tanımayan bir diğer ülke. Bosna-Hersek'te ise ülke nüfusunun üçte birini oluşturan Sırp kökenlilerin nüfuzu, Kosova'nın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını engelliyor.

EURO2020 kuralarına siyasi müdahale!

UEFA ACİL DURUM PANELİ VERİYOR
Her ne kadar bu 'yasaklı maçlar' gruplarda oynanmayacak olsa da, takımlar sonraki aşamalarda eşleştikleri takdirde, mücadelelerini 90 dakikalığına yeşil sahalarda verecekler.

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