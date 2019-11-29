EURO2020 kuralarına siyasi müdahale!

Sırplarla yakın bir siyasi ilişkisi olan Rusya da Kosova'yı tanımayan bir diğer ülke. Bosna-Hersek'te ise ülke nüfusunun üçte birini oluşturan Sırp kökenlilerin nüfuzu, Kosova'nın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını engelliyor.