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01 Aralık 2019, Pazar
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Kork Avrupa!

Kork Avrupa!

, ve ile eşleştik. Turnuvayı ’da Roma’da İtalya ile açacağız. 17 Haziran’da Galler ve 21 Haziran’da İsviçre ile Bakü’de oynayacağız.

12 Haziran 2020'de başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup kura çekimi Romanya'da yapıldı. Ay-yıldızlılar, diğer gruplara bakıldığında dişine göre rakipler çekti. A Milliler 1. torbadan 4 ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan 'yı buldu. 2. torbadan EURO 2008'de de karşılaştığımız ile eşleştik. 4. torbadan ise 'nin önderliğini yaptığı geldi. Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıldönümü nedeniyle bu futbol turnuvası 12 farklı şehrin başkentinde yapılacak.

'SES GETİRMELİYİZ'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Grubu'ndaki rakiplere yönelik yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizi iyi temsil ederek turnuvada ses getirmek ve tecrübe kazanmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Açılış maçında İtalya'ya sürpriz yaparsak güzel olur" dedi.

FİNAL NEDEN OLMASIN

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, turnuvayı şöyle değerlendirdi: 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli Takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar...

  1. 1.12.2019
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