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13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Bundesliga'ya koronavirüs engeli! O tarihe kadar...

'ya koronavirüs engeli! O tarihe kadar...

Almanya Bundesliga'ya koronavirüs engeli! O tarihe kadar...

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs son olarak Alman Ligi Bundesliga'yı vurdu... Yapılan resmi açıklamaya göre Bundesliga'da maçların 2 Nisan'a dek ertelendiği açıklandı.

, ve Portekiz'in ardından koronavirüs 'yı da vurdu.

Yapılan resmi açıklamaya göre Bundesliga'ya, 17 Mart tarihi itibariyle ara verilirken, 2 Nisan'a dek müsabakaların oynanmayacağı aktarıldı.

LA LIGA DA ASKIYA ALMIŞTI

Öte yandan İspanya'da 13 Mart tarihinde alınan kararla, La Liga 2 hafta boyunca askıya alındı. Real Madrid basketbol takımında bir oyuncuda koronavirüs çıkması nedeniyle aynı tesis paylaşan Real Madrid futbol takımı da karantina altına alındı.

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  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 13:05
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