Almanya Bundesliga'ya koronavirüs engeli! O tarihe kadar...
Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs son olarak Alman Ligi Bundesliga'yı vurdu... Yapılan resmi açıklamaya göre Bundesliga'da maçların 2 Nisan'a dek ertelendiği açıklandı.
İtalya, İspanya ve Portekiz'in ardından koronavirüs Almanya Bundesliga'yı da vurdu.
Yapılan resmi açıklamaya göre Bundesliga'ya, 17 Mart tarihi itibariyle ara verilirken, 2 Nisan'a dek müsabakaların oynanmayacağı aktarıldı.
LA LIGA DA ASKIYA ALMIŞTI
Öte yandan İspanya'da 13 Mart tarihinde alınan kararla, La Liga 2 hafta boyunca askıya alındı. Real Madrid basketbol takımında bir oyuncuda koronavirüs çıkması nedeniyle aynı tesis paylaşan Real Madrid futbol takımı da karantina altına alındı.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 13:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Almanya Bundesliga'ya koronavirüs engeli! O tarihe kadar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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