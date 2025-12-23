CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kış transfer dönemi için kolları sıvayan ve yapacağı takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşacak olan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekibine transfer olacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 13:45
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zirvede tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyecek olan Cimbom'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

BERKAN KUTLU YOLCU

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray'da Berkan Kutlu defteri kapanmak üzere. Sarı-kırmızılı ekipte yeterli süre alamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Berkan Kutlu'nun transferi için Konyaspor ile temaslarını sürdürüyor.

Görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden bonservis geliri beklentisi olmadığı ifade ediliyor.

Galatasaray cephesi, hem oyuncunun önünü açmak hem de kadro planlamasında alan yaratmak adına ayrılığa olumlu yaklaşıyor.

2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bedelle transfer edilen Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla dönem dönem istikrarlı performanslar ortaya koysa da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı.

