CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları oynanacak!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları oynanacak!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları 24 Aralık'ta oynanacak; OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadelesi saat 14.00’te başlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 12:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları oynanacak!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları 24 Aralık'ta oynanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde tamamı 24 Aralık'ta oynanacak.

12. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Emlak Konut-Fenerbahçe Opet (Başakşehir)

17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

19.00 Beşiktaş BOA-BOTAŞ (Beşiktaş GAİN)

REKLAM - D&R
Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor
DİĞER
Galatasaray'dan 4 yıldıza kanca! Cimbom transfer ateşini yaktı...
İmralı Heyeti önce Adalet Bakanlığı'na sonra TBMM'ye gidiyor! Masada yasal ve hukuki düzenlemeler var
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! Transferi...
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TCF Akademi ile cimnastikte yükseliş! TCF Akademi ile cimnastikte yükseliş! 11:50
Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor 11:45
Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri! Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri! 11:35
Göztepe savunmada zirvede! Göztepe savunmada zirvede! 11:19
Konyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Konyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 11:14
Galatasaray ligin ilk yarısında lider! Galatasaray ligin ilk yarısında lider! 11:04
Daha Eski
Knueppel NBA tarihine geçti! İşte gecenin sonuçları Knueppel NBA tarihine geçti! İşte gecenin sonuçları 11:02
F.Bahçe İrfan Can için kararını verdi F.Bahçe İrfan Can için kararını verdi 10:56
Geleceğin Sporcuları Minderde! Geleceğin Sporcuları Minderde! 10:26
G.Saray'dan flaş Griezmann kararı! Transfer... G.Saray'dan flaş Griezmann kararı! Transfer... 10:18
Kick boksçulardan Türkiye derecesi! Kick boksçulardan Türkiye derecesi! 10:14
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! 09:54