Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları oynanacak!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları 24 Aralık'ta oynanacak.
Haftanın açılış mücadelesinde OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde tamamı 24 Aralık'ta oynanacak.
12. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:
14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)
16.30 Emlak Konut-Fenerbahçe Opet (Başakşehir)
17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
19.00 Beşiktaş BOA-BOTAŞ (Beşiktaş GAİN)