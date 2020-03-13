Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor faaliyetlerini de vurdu. Dünyanın birçok önde gelen liginin ertelenmesinin ardından, ülkemizde de müsabakalara seyirci alınmamasına karar verildi. Okullar ve üniversiteler tatil edilirken, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkması yasaklandı... İşte Avrupa'da koronavirüs manşetleri.