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13 Mart 2020, Cuma
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İşte Avrupa'da koronavirüs manşetleri!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor faaliyetlerini de vurdu. Dünyanın birçok önde gelen liginin ertelenmesinin ardından, ülkemizde de müsabakalara seyirci alınmamasına karar verildi. Okullar ve üniversiteler tatil edilirken, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkması yasaklandı... İşte Avrupa'da koronavirüs manşetleri.

13 Mart 2020 Cuma 10:58 Güncelleme: 13.03.2020 10:58
İşte Avrupa'da koronavirüs manşetleri!

Koronavirüs spor faaliyetlerini de etkilemeye devam ediyor. İşte Avrupa'da koronavirüs manşetleri...

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İşte Avrupa'da koronavirüs manşetleri!

Marca, birinci sayfasını koronavirüs salgınına ayırdı. "SENİ YENECEĞİZ"

İşte Avrupa'da koronavirüs manşetleri!

Koronavirüs nedeniyle dünyada hayat durma noktasına gelirken, L'Équipe ertelenen ve askıya alınan organizasyonlara dikkat çekiyor "Her şeyi durduruyoruz"

İşte Avrupa'da koronavirüs manşetleri!

İngiltere'de koronavirüs manşetleri EURO 2020'nin oynanmayacağı mesajını veriyor.

İşte Avrupa'da koronavirüs manşetleri!

Hollanda basını dünyayı felçli olarak gösteriyor.

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