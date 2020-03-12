Haberler Galeri Başakşehir kazandı sosyal medya yıkıldı

Başakşehir kazandı sosyal medya yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir'in, Kopenhag'ı konuk ettiği maçta rakibini tek golle devirdi ve rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Başakşehir'in bu galibiyetinin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlar...

12 Mart 2020 Perşembe 23:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





