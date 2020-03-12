Başakşehir kazandı sosyal medya yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir'in, Kopenhag'ı konuk ettiği maçta rakibini tek golle devirdi ve rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Başakşehir'in bu galibiyetinin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlar...
12 Mart 2020 Perşembe 23:42
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Başakşehir ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak rövanş için avantaj sağladı.
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Başa baş mücadelenin sergilendiği karşılaşmada temsilcimize galibiyeti getiren golü 88. dakikada Visca penaltıdan kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında Kopenhag 1-0 mağlup eden Başakşehir, Avrupa'daki 29. maçında 8. galibiyetini elde etmiş oldu.
MedipolBaşakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa kupalarındaki 29. maçında 8. galibiyetini aldı.
Bu galibiyetin ardından sosyal medya kullanıcıları da Başakşehir ile ilgili birçok paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlar...