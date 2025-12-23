Arsenal-Crystal Palace MAÇI CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek Final

Arsenal-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final kapısı, Emirates Stadyumu'nda oynanacak dev Londra derbisiyle aralanıyor. Premier Lig maratonunda topladığı 39 puanla zirvenin sahibi olan Arsenal, çeyrek final mücadelesinde 26 puanla 8. sırada yer alan ve ligin en zorlu deplasman takımlarından biri olan Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor. Mikel Arteta'nın şampiyonluk yolundaki öğrencileri kupada da hata yapmak istemezken, Oliver Glasner yönetimindeki Palace, lig liderini devirerek kupa serüveninde büyük bir sürpriz yapmayı hedefliyor. Peki Arsenal-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Crystal Palace maçı, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Emirastes Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuart Attwell'in düdüğüyle başlayacak Arsenal-Crystal Palace maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL-CRYSTAL PALACE MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Kepa; Nichols, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Merino; Madueke, Jesus, Martinelli

Crystal Palace: Benitez; Richards, Guehi, Canvot; Clyne, Lerma, Wharton, Sosa; Pino, Devenny; Uche