Arsenal-Crystal Palace MAÇI CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek Final

Arsenal-Crystal Palace MAÇI CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek Final

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Londra’nın iki yakası karşı karşıya geliyor: Premier Lig’de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Arsenal, sahasında 26 puanlı ve 8. sıradaki dişli rakibi Crystal Palace’ı konuk ediyor. Ligdeki görkemli formunu kupa şampiyonluğuyla taçlandırmak isteyen Mikel Arteta'nın ekibi ile bu sezonun istikrarlı ekiplerinden Oliver Glasner'in ekibi arasındaki bu tek maçlık eleme, yarı final bileti için nefes kesen bir başkent derbisine sahne olacak. İşte Arsenal-Crystal Palace maçının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 11:58
Arsenal-Crystal Palace MAÇI CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek Final

Arsenal-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final kapısı, Emirates Stadyumu'nda oynanacak dev Londra derbisiyle aralanıyor. Premier Lig maratonunda topladığı 39 puanla zirvenin sahibi olan Arsenal, çeyrek final mücadelesinde 26 puanla 8. sırada yer alan ve ligin en zorlu deplasman takımlarından biri olan Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor. Mikel Arteta'nın şampiyonluk yolundaki öğrencileri kupada da hata yapmak istemezken, Oliver Glasner yönetimindeki Palace, lig liderini devirerek kupa serüveninde büyük bir sürpriz yapmayı hedefliyor. Peki Arsenal-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Crystal Palace maçı, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Emirastes Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuart Attwell'in düdüğüyle başlayacak Arsenal-Crystal Palace maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL-CRYSTAL PALACE MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Kepa; Nichols, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Merino; Madueke, Jesus, Martinelli

Crystal Palace: Benitez; Richards, Guehi, Canvot; Clyne, Lerma, Wharton, Sosa; Pino, Devenny; Uche

ASpor CANLI YAYIN

