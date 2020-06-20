PSG'ye Cavani'den sonra bir şok daha! Takımdan ayrılıyor - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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'ye Cavani'den sonra bir şok daha! Takımdan ayrılıyor

PSG'ye Cavani'den sonra bir şok daha! Takımdan ayrılıyor

Lig 1 ekiplerinden 'de takımdan ayrılmaya hazırlanırken bir şok daha yaşandı. Uruguaylı yıldızın ardından de Fransız devine veda edecek. İki isim 'da resmi olarak PSG'den ayrılacak.

Ligi takımlarından 'de Şampiyonlar Ligi öncesi büyük bir şok yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Fransa Ligi iptal edildi ve Paris Saint Germain'in şampiyon olarak kabul edildi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ve Ağustos ayında maça çıkacak olan Paris Saint Germain'de iki ismin, bu maçlara çıkmayacağı bilgisine ulaşıldı.

Fransız basını, ile sözleşmesini yenilemeyen ve 'da takıma veda edecek olan Edison Cavani ve , PSG'nin Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamayacağını duyurdu.

Bu gelişme sonrası, sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılacak 'nın da durumu merak edilmeye başlandı.

  1. 20.06.2020
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