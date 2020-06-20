PSG'ye Cavani'den sonra bir şok daha! Takımdan ayrılıyor
Fransa Lig 1 ekiplerinden PSG'de Edinson Cavani takımdan ayrılmaya hazırlanırken bir şok daha yaşandı. Uruguaylı yıldızın ardından Thomas Muenier de Fransız devine veda edecek. İki isim 30 Haziran'da resmi olarak PSG'den ayrılacak.
Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'de Şampiyonlar Ligi öncesi büyük bir şok yaşandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Fransa Ligi iptal edildi ve Paris Saint Germain'in şampiyon olarak kabul edildi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ve Ağustos ayında maça çıkacak olan Paris Saint Germain'de iki ismin, bu maçlara çıkmayacağı bilgisine ulaşıldı.
Fransız basını, PSG ile sözleşmesini yenilemeyen ve 30 Haziran'da takıma veda edecek olan Edison Cavani ve Thomas Muenier, PSG'nin Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamayacağını duyurdu.
Bu gelişme sonrası, sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılacak Thiago Silva'nın da durumu merak edilmeye başlandı.
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PSG'ye Cavani'den sonra bir şok daha! Takımdan ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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